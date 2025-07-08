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Путин назначил Никитина министром транспорта России

Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Накануне Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был сразу назначен Никитин, который с февраля этого года был заместителем министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее в России назначили нового командующего Сухопутными войсками.

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