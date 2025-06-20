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Путин рассказал об обещании Трампа обеспечить безопасность российских сотрудников АЭС в Иране

Путин: Трамп обещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС в иранском Бушере
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп дал обещание поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр (Израиля Биньямин. — «Газета.Ru») Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования», — сказал российский лидер, говоря о ситуации с этой АЭС на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что с АЭС «Бушер» эвакуировали часть российских сотрудников.

Он также заявил, что ударом по этой атомной электростанции израильская армия может спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабам с Чернобылем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в МИД РФ высказались о рисках для АЭС «Бушер» из-за конфликта Израиля и Ирана.

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