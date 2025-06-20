Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»

Путин: Израиль является почти русскоговорящей страной, и РФ учитывает этот факт

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвал Израиль «почти русскоговорящей страной».

Он отметил, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего СССР и Российской Федерации.

«Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор», — сказал глава государства.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Сегодня заведующая консульским отделом российской дипмиссии в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила, что посольство РФ в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян за время эскалации конфликта с Ираном. По ее словам, подавляющее большинство обращений посвящены тому, как эвакуироваться из Израиля. В ведомстве предоставляют гражданам России рекомендации по доступным путям отхода.

По данным диппредставительства РФ, россиян среди пострадавших при ударе Ирана по территории еврейского государства нет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».