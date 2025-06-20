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Посольство РФ в Израиле сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших

Посольство РФ в Израиле: россиян среди пострадавших при ударе Ирана нет
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Oded Balilty/AP

Посольство РФ в Израиле сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при ударе Ирана по территории еврейского государства, передает РИА Новости.

18 июня посольство России в Израиле опубликовало в Telegram-канале заявление о том, что данных о возможных пострадавших среди россиян от ракетных атак из Ирана не поступало.

В публикации представители дипмиссии призвали граждан следить за информацией министерства иностранных дел (МИД) России и посольства страны в регионе. Особое внимание попросили обращать на материалы департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, а также наблюдать за обновлениями ленты приложения «Зарубежный помощник».

В ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с израильскими властями для отслеживания ситуации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Атака производилась по объектам инфраструктуры, связанным с разработкой ядерного оружия, а также по местам размещения иранских генералов.

Позже Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Обстрелы продолжаются уже седьмой день. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, прекращение огня и получение от Израиля гарантий неповторения агрессии является единственным условием завершения конфликта.

Ранее Иран начал собирать данные с частных камер видеонаблюдения в Израиле.

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