На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Израиле назвало число обращений россиян за время эскалации

Посольство РФ в Израиле: более 2 тысяч обращений россиян поступило с начала атак
close
Itai Ron/Reuters

Посольство РФ в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян за время эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщила заведующая консульским отделом дипмиссии в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, передает ТАСС .

«Мы работаем с двумя телефонными горячими линиями, также отвечаем на обращения по электронной почте», — отметила она.

По словам Таразевич, подавляющее большинство обращений посвящены тому, как эвакуироваться из Израиля. В ведомстве предоставляют гражданам России рекомендации по доступным путям отхода.

По данным диппредставительства РФ, россиян среди пострадавших при ударе Ирана по территории еврейского государства нет.

До этого в посольстве сообщили об эвакуации лечившихся в Израиле трех российских детей в Иорданию силами дипломатов из РФ. По словам Таразевич, на стороне принимающего государства детей с их родителями также встречали российские послы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее президент Ирана озвучил условия завершения конфликта с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами