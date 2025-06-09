Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские военнослужащие на передовой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Форуме будущего 2050, передает РИА Новости.

По его словам, российские бойцы «отвоевывают правду, честь и достоинство людей» в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

4 июня Лавров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает.

Дипломат подчеркнул, что оба раунда переговоров уже дали конкретные результаты. В частности, министр упомянул масштабный обмен пленными, о котором договорились стороны во время встречи 2 июня.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.

Также Москва и Киев обменяют больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех».

Ранее сенатор заявил об уверенности Киева в срыве мирных контактов с Москвой.