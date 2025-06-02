Мединский раскрыл формат обмена с Украиной больными и тяжелоранеными

Мединский: больных и тяжелораненых обменяют по принципу «всех на всех»

Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех». Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Мединский сообщил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле договорились о самом масштабном обмене пленными. Другими подробностями нового обмена помощник главы государства делиться не стал.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам этих переговоров также анонсировал новый обмен пленными с Россией. Кроме того, он сообщил, что стороны обменялись документами, в которых содержатся условия по урегулированию конфликта.

До этого глава офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что делегация Украины передала РФ список детей, которых Киев требует вернуть. Он подчеркнул, что это необходимо для установления «справедливого и прочного мира». Ермак уточнил, что речь идет о «сотнях детей».

Ранее британский журналист заявил, что Мединский назвал призыв Киева вернуть детей «шоу для европейских старушек».