Мединский рассказал о потолке обмена между Россией и Украиной

Мединский: потолок обмена России и Украины составит не менее 1000 человек

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что потолок обмена между Москвой и Киевом составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, возможно, что потолок обмена будет больше.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров с представителями РФ в Стамбуле передала список детей, которых Киев требует вернуть. Ермак подчеркнул, что возвращение детей является неотъемлемой частью «справедливого и прочного мира», а также ключевым элементом доверия.

Политик отметил, что сейчас мяч находится на стороне России, и Украина ждет ответа. Он уточнил, что речь идет о «сотнях детей».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны, в частности, обменялись документами с условиями по урегулированию конфликта, а также договорились о новом обмене пленными.

Ранее в Турции рассказали, как завершились переговоры РФ и Украины в Стамбуле.