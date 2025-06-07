Клишас: Украина была уверена, что сорвала мирные контакты своими атаками на РФ

Киев был уверен, что ему удалось сорвать все мирные контакты с Москвой своими безрассудными атаками на российские объекты. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, Украина не забирает у РФ тела павших солдат просто потому, что не готова к этому.

«Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — подчеркнул парламентарий.

7 июня помощник президента РФ и глава делегации страны на встрече в Турции Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла «на неопределенный срок» приемку тел бойцов и обмен военнопленными, которые должны были состояться в рамках исполнения достигнутых на переговорах договоренностей. Как он отметил, контактная группа российского министерства обороны сейчас находится на границе с Украиной. Однако никто из представителей Киева не прибыл на место обмена.

На этом фоне Мединский отметил, что РФ призывает Украину забрать 6000 тел павших военнослужащих. Обмен должен состояться, чтобы семьи солдат могли «по-человечески предать их земле».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили о необходимости не поддаваться на провокации Украины.