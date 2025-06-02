СМИ сообщили о завершении второго раунда переговоров в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«‎Да», — сказал источник, отвечая на вопрос журналистов о том, завершилась ли встреча.

Он уточнил, что переговоры продлились больше часа. Официальных данных о завершении встречи на момент публикации нет.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представляют свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.