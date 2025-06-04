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Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины уже дали конкретные результаты

Лавров назвал важными и полезными прямые переговоры РФ и Украины
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

«Я считаю, что это важно, полезно. <...> Оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты», — подчеркнул министр иностранных дел России, отметив, что речь, в частности, идет об обмене пленными.

Лавров отметил, что, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения». Он подчеркнул, что необходимо задействовать все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.

Также Москва и Киев обменяют больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех».

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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