Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина применяет террористические методы, верно. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!» — подчеркнул он.

Путин на совещании с правительством РФ в среду подчеркнул, что решения о взрывах на территории Курской и Брянской областей были приняты на политическом уровне Украины.

Также президент заявил, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Путин подчеркнул, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что Украину нужно объявить государством-террористом.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На этом фоне замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.