Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России накануне переговоров

Путин: преступления накануне переговоров РФ и Украины были направлены на их срыв

Все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

«Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Накануне в Кремле подтвердили, что 3 июня у Крымского моста произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. СБУ утверждала, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. В первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.