В Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты

Ушаков: Трамп отреагировал на рассказ Путина об атаках на территорию РФ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. О реакции президента США сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Ну, он (Трамп. — «Газета.Ru») внимательно выслушал наши оценки на этот счет, наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки на произошедшее», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что теме атак на российскую территорию было уделено большое внимание в ходе разговора двух лидеров, американская сторона, как и российская, ориентировалась на то, чтобы обсудить эти террористические атаки.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным. После телефонного разговора американский президент сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

В ночь на 1 июня перед переговорами России и Украины в Стамбуле в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. Свыше ста человек пострадали, семь пассажиров поезда в Брянской области получили травмы, несовместимые с жизнью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что собранные доказательства прямо указывают на то, что теракты в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины.

Днем 1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта.

Ранее на Западе посоветовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным.