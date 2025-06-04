На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты

Ушаков: Трамп отреагировал на рассказ Путина об атаках на территорию РФ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. О реакции президента США сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Ну, он (Трамп. — «Газета.Ru») внимательно выслушал наши оценки на этот счет, наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки на произошедшее», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что теме атак на российскую территорию было уделено большое внимание в ходе разговора двух лидеров, американская сторона, как и российская, ориентировалась на то, чтобы обсудить эти террористические атаки.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным. После телефонного разговора американский президент сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

В ночь на 1 июня перед переговорами России и Украины в Стамбуле в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. Свыше ста человек пострадали, семь пассажиров поезда в Брянской области получили травмы, несовместимые с жизнью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что собранные доказательства прямо указывают на то, что теракты в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины.

Днем 1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта.

Ранее на Западе посоветовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами