Рябков призвал США отреагировать на атаки Украины так, чтобы избежать эскалации

Россия призывает Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», пишет «Интерфакс».

«Мы призываем Лондон и Вашингтон отреагировать таким образом, чтобы остановить дальнейшее раскручивание эскалации», — сказал он.

Рябков добавил, что у российских военных есть все опции на ответный удар по Украине.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер, комментируя украинскую операцию «Паутина», заявил, что необходимо положить конец конфликту, и цель главы Белого дома Дональда Трампа состоит именно в этом.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.