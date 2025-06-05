Украину нужно объявить государством-террористом. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Украину пора объявить государством-террористом», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, Украина при президенте Владимире Зеленском превратилась в рассадник террора и насилия, что поощряется некоторыми странами Запада.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ в среду подчеркнул, что решения о взрывах на территории Курской и Брянской областей были приняты на политическом уровне Украины.

Также президент заявил, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Путин подчеркнул, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.