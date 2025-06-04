Путин рассказал, на каком уровне в Киеве принималось решение о терактах в России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решения о взрывах на территории Курской и Брянской областей были приняты на политическом уровне Украины. Данное заявление глава государства сделал в среду на совещании с правительством РФ, проходившем в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

«Подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях однозначно являются актами терроризма, причем решение о проведении таких действий было принято на Украине именно на политической основе», — отметил российский лидер.

Также президент заявил, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Путин подчеркнул, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.