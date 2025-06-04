На Западе посоветовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным

Кошкович: после беседы с Путиным Трамп должен послать жесткий сигнал Зеленскому

После беседы с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп должен рассмотреть возможность сурового обращения к Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в соцсети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Я также ожидаю от президента Трампа жестко сформулированного послания безрассудному Зеленскому», — написал Кошкович, комментируя публикацию американского лидера о беседе с Путиным.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.