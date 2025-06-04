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Бастрыкин назвал ответственных за три теракта в Брянской и Курской областях

СК РФ: теракты в Брянской и Курской областях организованы спецслужбами Украины
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

«Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», — сказал глава СК.

В ходе совещания Бастрыкин также сообщил, что два несработавших взрывных устройства обнаружили на перегоне между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области.

Среди прочего глава СК РФ рассказал, что взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты соответственно. Сообщалось, что в первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.

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Подрывы мостов в России
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