В МИД РФ назвали темы встречи Лаврова с помощником премьера Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с помощником премьера Пакистана Сайедом Тариком Фатеми ситуацию в пакистано-индийских отношениях. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что дипломаты в числе прочего обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Фатеми также проинформировал Лаврова о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях.

Согласно сообщению МИД России, со стороны РФ была подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Кроме того, была акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Операция длилась два дня.

14 мая стороны договорились о прекращении огня до 18 мая.

Ранее Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в столкновениях с Пакистаном.