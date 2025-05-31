Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в столкновениях с Пакистаном

Bloomberg: в Индии подтвердили потерю истребителей в конфликте с Пакистаном

Начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан подтвердил потерю республикой истребителей во время конфликта с Пакистаном 7-10 мая. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Важно не то, что самолеты упали, а почему они упали», — заявил собеседник агентства.

Чаухан также назвал заявления Пакистана о том, что пакистанские Вооруженные силы сбили шесть индийских военных самолетов, «абсолютно неверными».

При этом генерал отказался уточнить, сколько самолетов на самом деле потеряла Индия. Чаухан подчеркнул, что важно не число истребителей, а то, почему истребители упали и какие ошибки были допущены.

До этого немецкий Bild писал, что во время эскалации между Индией и Пакистаном в ночь с 6 на 7 мая индийские силы потеряли самолеты Dassault Rafale, МиГ-29 и Су-30. Индийским СМИ и военным экспертам власти неофициально запретили что-либо публиковать и расследовать об этих потерях, отмечается в материале.

20 мая стало известно, что власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта.

Ранее стало известно, что Китай поддерживал системы ПВО Пакистана во время индийского «Синдура».