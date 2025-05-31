На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в столкновениях с Пакистаном

Bloomberg: в Индии подтвердили потерю истребителей в конфликте с Пакистаном
close
Dar Yasin/AP

Начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан подтвердил потерю республикой истребителей во время конфликта с Пакистаном 7-10 мая. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Важно не то, что самолеты упали, а почему они упали», — заявил собеседник агентства.

Чаухан также назвал заявления Пакистана о том, что пакистанские Вооруженные силы сбили шесть индийских военных самолетов, «абсолютно неверными».

При этом генерал отказался уточнить, сколько самолетов на самом деле потеряла Индия. Чаухан подчеркнул, что важно не число истребителей, а то, почему истребители упали и какие ошибки были допущены.

До этого немецкий Bild писал, что во время эскалации между Индией и Пакистаном в ночь с 6 на 7 мая индийские силы потеряли самолеты Dassault Rafale, МиГ-29 и Су-30. Индийским СМИ и военным экспертам власти неофициально запретили что-либо публиковать и расследовать об этих потерях, отмечается в материале.

20 мая стало известно, что власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта.

Ранее стало известно, что Китай поддерживал системы ПВО Пакистана во время индийского «Синдура».

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами