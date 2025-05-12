Пакистан завершил военную операцию против Индии

Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны.

«По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции», — говорится в материале.

Пакистан начал военную операцию против Индии в ночь на 10 мая, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.