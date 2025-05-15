Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, его слова приводит РИА Новости.

Выступая в парламенте, Дар уточнил, что договоренность удалось достигнуть в ходе нового телефонного разговора командующих военными операциями двух государств 14 мая. Он отметил, что первый такой разговор состоялся 10 мая.

«Переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая», — сказал заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана.

12 мая телеканал Geo сообщил, что Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии.

Пакистан начал военную операцию против Индии в ночь на 10 мая, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.