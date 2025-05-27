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Лавров оценил торговое сотрудничество России и Турции

Лавров: торговое сотрудничество РФ и Турции устойчиво развивается
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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом оценил торговые отношения между РФ и Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Наше торговое, инвестиционное сотрудничество устойчиво развивается», — сказал глава МИД России.

26 мая Фидан приехал в Москву. В этот день глава МИД Турции и помощник президента России Владимир Мединский обсудили переговорный процесс по Украине.

27 мая президент России Владимир Путин принял Фидана. По информации турецкого внешнеполитического ведомства, российский лидер обсудил с турецким министром развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве. По его данным, поездка состоится в конце недели.

Ранее в Кремле рассказали о приезде главы МИД Турции в Россию.

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