На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фидан и Мединский обсудили в Москве переговоры по Украине

Глава МИД Турции Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский в ходе встречи в Москве обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости, в планах Фидана, находящегося в Москве с визитом, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса после проведения обмена пленными.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами