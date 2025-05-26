Фидан и Мединский обсудили в Москве переговоры по Украине

Глава МИД Турции Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский в ходе встречи в Москве обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости, в планах Фидана, находящегося в Москве с визитом, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса после проведения обмена пленными.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной.