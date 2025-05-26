Стало известно, что обсуждали Путин и глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Также Фидан и Путин обсудили усилия по прекращению конфликта, обговорили вопросы в области экономики и энергетики Турции и России.

До этого сообщалось, что Хакан Фидан был принят Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30.

26 мая Фидан и помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, обсудили в ходе встречи в Москве переговорный процесс по Украине. Сообщалось, что в планах Фидана, находящегося в Москве с визитом, встреча с Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Также отмечалось, что Фидан встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе на встрече присутствовал Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле.