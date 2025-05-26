На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсуждали Путин и глава МИД Турции

РИА Новости: Фидан обсудил с Путиным развитие событий вокруг Украины
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Также Фидан и Путин обсудили усилия по прекращению конфликта, обговорили вопросы в области экономики и энергетики Турции и России.

До этого сообщалось, что Хакан Фидан был принят Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30.

26 мая Фидан и помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, обсудили в ходе встречи в Москве переговорный процесс по Украине. Сообщалось, что в планах Фидана, находящегося в Москве с визитом, встреча с Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Также отмечалось, что Фидан встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе на встрече присутствовал Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами