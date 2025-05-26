В Кремле рассказали о приезде главы МИД Турции в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. Там будет главная тема — двусторонние отношения, но и обмен мнениями по украинскому сюжету будет обязательно», — сказал представитель Кремля.

24 мая в Анкаре сообщили, что Фидан планирует посетить Россию.

Как сообщили в МИД Турции, Фидан рассчитывает в рамках рабочей поездки провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. Также дипломат надеется на беседы с российским министром обороны Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с представителями Киева в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе на встрече присутствовал Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

Ранее в МИД РФ раскрыли основные темы разговора Лаврова и Фидана.