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На Западе анонсировали поездку главы МИД Турции в Киев

Reuters: глава МИД Турции Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в конце этой недели Фидан также отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и проследить за ходом ситуации после переговоров в Стамбуле», — говорится в материале.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

26 мая Фидан приехал в Москву. В этот день глава МИД Турции и помощник президента России Владимир Мединский обсудили переговорный процесс по Украине.

27 мая президент России Владимир Путин принял Фидана. По информации турецкого внешнеполитического ведомства, российский лидер обсудил с турецким министром развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Ранее в МИД РФ рассказали о целях поездки турецкого министра в Москву.

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