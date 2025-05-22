В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США

Рябков: дата и место саммита РФ и США пока не определены

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не имеют права на ошибку при подготовке саммита. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможном выборе Ватикана в качестве площадки для встречи лидеров двух государств.

Дипломат подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена должным образом, нет права ни на ошибку, ни на провал мероприятия.

По словам Рябкова, готовить такое масштабное мероприятие сложно, поэтому сначала должна быть готова содержательная сторона, а потом выбрано место. Он добавил, что о сроках саммита говорить пока рано.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский лидер назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной», заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом. Трамп после беседы с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что команды президентов Путина и Трампа займутся проработкой содержания саммита России и США.

Также Трамп заявил, что площадкой для будущих переговоров об урегулировании украинского конфликта может стать Ватикан.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Трампа о «неготовности» Путина закончить СВО.