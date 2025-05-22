В Кремле прокомментировали заявление Трампа о «неготовности» Путина закончить СВО

Песков: сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа контрастируют с данными РФ

Сообщения в СМИ о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа контрастируют с информацией Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что Трамп заявил Путину, и мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. И мы знаем официальное заявление президента Трампа. Вот то, что мы знаем», — сказал представитель Кремля.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая. Переговоры длились более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом. Трамп после беседы с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора 19 мая заявил европейским лидерам, что Путин не готов прекратить конфликт на Украине на фоне успехов российской армии.

Ранее политолог заявил, что страны Евросоюза чувствуют себя преданными США.