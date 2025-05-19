Команды Путина и Трампа проработают содержание саммита РФ и США

Команды российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа займутся проработкой содержания саммита России и США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Нужно тщательно проработать [содержание саммита], и такие задания будут даны соответствующим командам», — отметил он.

Ушаков обратил внимание на важность выхода на договоренности, которые могли бы стать «осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне».

Незадолго до этого завершился телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.