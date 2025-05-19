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Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине

Трамп: Ватикан готов стать площадкой для переговоров по Украине
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Depositphotos

Площадкой для будущих переговоров об урегулировании украинского конфликта может стать Ватикан, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Ватикан, по словам папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется!» — заявил американский лидер.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее Песков заявил, что Европа хочет во всем «обломать» Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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