«Переговоры Москвы и Киева начнутся немедленно». О чем договорились Путин и Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в третий раз созвонились по телефону, передает агентство Reuters. Беседа длилась более двух часов. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор и класть трубку.

«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов», — рассказал Путин, назвав диалог «содержательным и откровенным».

«И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — уточнил глава государства.

Он добавил, что поблагодарил президента США за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.

«Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что позиция Москвы ясна: главное — устранить первопричины кризиса. При этом РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня «на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

«Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле — они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», — приветствовал российский политик возобновление диалога с Киевом.

Незадолго до этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин общался со своим американским коллегой, находясь в новом здании музыкальной школы образовательного центра «Сириус». Защищенная президентская связь постоянно сопровождает российского президента, благодаря чему тот может вести телефонные разговоры по зашифрованным каналам практически из любого места, указал он.

В первый раз лидеры пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.

До разговора с Путиным Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они условились провести еще одну беседу после разговора с Путиным. США считают «очень важными» все эти контакты, подчеркивала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Уже после звонка Путину Трамп заявил, что переговоры были «очень хорошими», а их «тон и дух» были «превосходными». Он подчеркнул, что Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры, а принять их крайне заинтересован Ватикан. По словам Ушакова, Трамп сказал Путину, что тот может звонить ему в любой момент.

«Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», — написал республиканец в соцсети Truth Social, добавив, что важные детали обсуждаются тет-а-тет напрямую между РФ и Украиной.

Президент США также заявил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении конфликта на Украине неограничен .

ООН приветствует телефонный разговор президентов, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Приветствуем телефонные разговоры между Трампом и Зеленским, Трампом и Путиным», — говорится в комментарии организации.

Перед созвоном

17 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. Он пообещал, что созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне более 5 тыс. солдат еженедельно.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была начаться, закончится», — говорилось в посте американского лидера.

Кремль подтверждал, что беседа должна состояться, и отмечал, что она пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле, отметили в Москве.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя позицию США по российско-украинским переговорам, указал, что Вашингтон готов отказаться от посредничества, если не увидит ощутимого прогресса.

«Игра не окончена». Чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа 19 мая состоятся телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его... 19 мая 14:41

«Мы более чем открыты к тому, чтобы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не будут бессмысленно тратить усилия. Мы хотим видеть реальные результаты», — пригрозил вице-президент.

По его словам, переговоры зашли в тупик, поэтому так необходим телефонный разговор один на один.

«Если Россия не готова двигаться вперед, мы в какой-то момент просто скажем: это не наша война. Мы попытались — и этого достаточно», — пояснил Вэнс.

Вице-президент указал также, что Трамп хочет предложить Путину восстановление экономических отношений с остальным миром.

«Ведь предложение США всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между Россией и остальным миром, но вы их не получите, если продолжите убивать людей», — заключил Вэнс.