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Трамп надеется на прекращение огня после звонков Путину и Зеленскому

Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным
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Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была начаться, закончится», — написал американский лидер.

До этого Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у Зеленского нет реальных козырей в переговорах с Москвой, допустил введение «разрушительных» санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе, а также вновь выразил надежду на личную встречу с Путиным. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле впервые за три года.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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