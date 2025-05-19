Путин дал оценку разговору с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, который продолжался более двух часов, был откровенным и содержательным. Об этом пишет ТАСС.

«Он [разговор] был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — отметил российский лидер в ходе общения с прессой.

Незадолго до этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он также заявил, что президентская связь всегда рядом с лидером РФ, поэтому он «может разговаривать по телефону по защищенным каналам связи практически из любого места».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее в Британии заявили, что мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.