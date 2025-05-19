В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

В Белом доме сообщили, что Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Президент, определенно, был бы открыт для этого», — отметила она.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. В Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров, добавил он.

Ранее Трамп пообещал встречу с Путиным.