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Завершился телефонный разговор Путина и Трампа

Путин сообщил, что разговаривал с Трампом более двух часов
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился более двух часов. Об этом Путин сообщил в своем обращении к прессе по итогам переговоров, пишет ТАСС.

«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что беседа с главой Белого дома была содержательной, откровенной и полезной.

Незадолго до этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он также заявил, что президентская связь всегда рядом с лидером РФ, поэтому он «может разговаривать по телефону по защищенным каналам связи практически из любого места».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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