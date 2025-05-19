Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры

Российская Федерация и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя итоги телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», — отметил он.

Трамп добавил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо».

Незадолго до этого завершился телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.