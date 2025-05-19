Путин назвал главное условие для завершения конфликта на Украине

Позиция России по ситуации на Украине ясна, главное, что нужно сделать для урегулирования конфликта, — устранить его первопричины. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

«Хочу отметить, что в целом позиция России ясна, главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — сказал глава государства.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.

После этого диалога Путин заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что Трамп со своей стороны также отметил приверженность России к миру.

Теперь, по словам российского лидера, необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру.

Кроме того, Путин сообщил о готовности РФ работать с Украиной над меморандумом, определяющим принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и включающим прекращение огня на определенное время.

Ранее Зеленский распорядился создать постоянную переговорную группу с Россией.