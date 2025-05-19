Зеленский распорядился создать постоянную переговорную группу с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сформировать «постоянную расширенную национальную переговорную группу» с Россией. Об этом он заявил по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым в своем Telegram-канале.

«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что Украина готова к встрече на «уровне лидеров» для решения ключевых вопросов, и республика не боится прямых переговоров с Россией. По его словам, делегации Украины в Стамбуле «удалось удержать разговор в достойных рамках», а все попытки «российских угроз» были отвергнуты. Он указал, что Киев настаивает на полном и безусловном прекращении огня как основе для дипломатии. Оно должно быть длительным и с возможностью пролонгации, добавил Зеленский.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее депутат Рады сообщил, что шансы Зеленского удержать власть тают.