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Путин после разговора с Трампом сообщил о настрое РФ по конфликту на Украине

Путин: Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

«И со своей стороны [Трамп] отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — рассказал Путин.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.

После беседы с президентом США Путин также сообщил, что прекращение огня на Украине возможно только по достижении соответствующих договоренностей.

До этого газета Bild раскрыла два ключевых условия, которые РФ якобы выдвинула для прекращения огня. По данным издания, Москва требует от Киева полного вывода украинских войск из четырех областей и отказа от военной помощи Запада.

В Bild отметили, что Украина и ее союзники сочли эти условия неприемлемыми.

Ранее Путин рассказал, кто прояснит детали разговора с Трампом.

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Переговоры о мире на Украине
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