Путин призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру

Президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но при этом нужно выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал российский лидер журналистам.

Путин подчеркнул, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей. По его словам, он договорился с Трампом о том, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.

«Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

По данным пресс-службы Кремля, Путин позвонил Трампу, находясь в образовательном центре «Сириус», куда он приехал 19 мая.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тысяч солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее в Белом доме заявили об усталости Трампа от переговоров по Украине.