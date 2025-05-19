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В Кремле подтвердили переговоры Путина и Трампа

Песков подтвердил, что Путин и Трамп ведут телефонный разговор
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на данный момент ведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Дмитрий Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идет», — написал Зарубин в своем Telegram-канале.

До этого агентство Reuters со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщило о начале переговоров Путина и Трампа. Эту информацию также подтвердило агентство The Associated Press (AP).

19 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сообщила об усталости Трампа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также о разочаровании президента США позициями обеих сторон.

По словам Ливитт, Трамп приложил огромные усилия, чтобы достичь мира. Она подчеркнула, что американский лидер «делает все возможное со своей стороны», чтобы помочь РФ и Украине урегулировать конфликт.

Ранее журналист заявил, что Путин начал разговор с Трампом, будучи в музыкальной школе.

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