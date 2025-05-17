Путин и Трамп не обсуждали переговоры в Стамбуле

Песков: контактов между Путиным и Трампом после переговоров в Стамбуле не было

У президента России Владимира Путина не было никаких контактов с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если разговор президента Путина и Трампа посчитают целесообразным организовать, мы вас проинформируем», — подчеркнул он.

До этого Трамп вновь пообещал ввести «сокрушительные» санкции в отношении России, если не будет сделки по Украине.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили, что Трамп одержим идеей личной встречи с Путиным.