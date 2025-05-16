Сроков обмена планами России и Украины о прекращении огня пока нет

ТАСС: четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока нет

Четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока нет, однако принципиальная договоренность обменяться ими была достигнута. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Договоренность обменяться ими принципиальная и четкая есть», — сказал собеседник агентства.

Возглавлявший делегацию России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились обменяться планами по прекращению огня.

До этого глава украинской делегации в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров, заявил, что на переговорах обсуждалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в раде допустили, что переговоры в Стамбуле продолжатся на второй тур.