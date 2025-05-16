Мединский вспомнил цитату Наполеона, говоря о войне и переговорах

Мединский: война и переговоры идут одновременно, как говорил Наполеон

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский ответил критикам, предлагавшим вести диалог только после перемирия, цитатой Наполеона: «Война и переговоры в истории всегда идут одновременно». Об этом сообщает ТАСС.

«Люди, которые утверждают, что переговоры возможны лишь в период прекращения огня, демонстрируют незнание истории», — подчеркнул Мединский.

После переговоров с представителями Украины Мединский сказал, что настроение делегации России после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее. По словам главы делегации, Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Репортер The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что российская сторона готова согласиться на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В противном случае, передает он якобы «российскую позицию», Вооруженные силы РФ способны занять еще две области: Харьковскую и Сумскую.

Прямые российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Мединский напомнил Украине о 21-летней войне со Швецией.