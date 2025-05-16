Мединский оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Мединский: настроение после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее

Настроение делегации России после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Хорошее», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Мединский говорил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.