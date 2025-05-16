СМИ сообщили, что Россия заявила Украине в Стамбуле о возможности занять еще две области

Economist: РФ сказала Украине в Стамбуле, что готова занять еще две области

Российская делегация в ходе переговоров с представителями Украины в Стамбуле дала понять, что Вооруженные силы РФ способны занять еще две области: Харьковскую и Сумскую. Об этом в соцсети X сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на информированный источник.

Также журналист заявил, что российская сторона готова согласиться на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме оценили итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.