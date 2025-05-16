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В раде допустили, что переговоры в Стамбуле продолжатся во втором туре

Нардеп Гончаренко допустил, что переговоры в Стамбуле продолжатся во втором туре
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МИД России

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) допустил, что переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле продолжатся во втором туре. Соответствующую публикацию депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

«Делегации пока никуда не разъехались. Все находятся на местах. Возможно, будет второй раунд», — рассказал Гончаренко.

Спустя два часа дискуссий участники переговоров в Стамбуле вышли из зала на паузу. Агентство ТАСС писало, что делегации РФ и Украины пока не приняли решение о продолжении переговоров.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Стамбуле проведет пресс-конференцию по итогам переговоров.

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Переговоры в Стамбуле
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