На Украине заявили, что скоро сообщат о теме нового раунда переговоров с РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в скором времени объявит о повестке следующего раунда переговоров с РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Скоро сообщим», — сказал глава военного ведомства, отвечая на вопрос о теме нового раунда переговоров.

Он не стал уточнять, где и когда могли бы пройти следующие переговоры.

Первые с 2022 года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева состоялись 15 мая в турецком городе Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Также в зале переговоров присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

Как сказал Мединский, РФ настроена на конструктивный диалог с Украиной и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева главным вопросом на переговорах с Москвой является прекращение огня. Также он добавил, что отсутствие договоренностей о перемирии после встречи в Стамбуле якобы будет свидетельствовать о нежелании российского президента Владимира Путина завершать боевые действия.

Ранее флорист расшифровала символику цветов в зале переговоров в Стамбуле.